المؤتمرنت -

ابو راس يُعزي بوفاة القيادي المؤتمري محمد سيوفي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر والشخصية الوطنية الأستاذ محمد سيوفي محمد جمعان، والذي توفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واعتبر ابو راس رحيل القيادي المؤتمري محمد سيوفي، في مثل هذه الظروف التي تمر بها اليمن، خسارة كبيرة على الوطن، والمؤتمر الشعبي العام، حيث كان من القياديين المحنكين والمتفانين في أداء واجباتهم التنظيمية، واسهم بفعالية كبيرة وبحماس منقطع النظير في الأرتقاء بمستوى الأداء السياسي والتنظيمي للمؤتمر التنظيم السياسي الجماهيري المجسّد للاعتدال والوسطية والمعبر عن إرادة الجماهير وتطلعاتهم في حياة كريمة وآمنة، يسودها التسامح والتضامن ووحدة الصف والنضال من اجل تحقيق كل الأهداف الوطنية المنشودة.



وفي برقية العزاء، التي بعثها الى نجل الفقيد عبد الحميد محمد سيوفي، وإخوانه، في جزيرة سقطرى، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه شخصيا، ونيابةً عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة، في هذا المصاب الجلل، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه واصدقائه الصبر والسلوان.." إنا لله وإنا إليه راجعون".

