المؤتمرنت -

شرف لبن حبتور: المبعوث الأممي الجديد سيزور صنعاء لاستئناف المشاورات

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم وزير الخارجية المهندس هشام شرف، الذي أحاطه بخلفية الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي وما تم طرحه من قبل المبعوث السابق الذي انتهت مهمته كمبعوث للأمم المتحدة إلى اليمن.



وأوضح الوزير شرف أن المبعوث الأممي الجديد مارتن جرفيس الذي يتوقع بدء مهامه خلال النصف الثاني من مارس المقبل، سيقوم بزيارة عدد من العواصم، منها العاصمة صنعاء لبحث عملية المشاورات بين كافة الأطراف بما فيها المشاركة في العدوان على اليمن.



وتطرق وزير الخارجية إلى نتائج تواصله مع الاتحاد الأوربي والمفوضية الأوربية بشأن عدد من المواضيع، منها ما يتعلق بالمساعدات الانسانية التي يطلبها الجانب اليمني.



وأثنى رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية بقيادة الوزير شرف في تنشيط الدبلوماسية اليمنية ودورها الهام في التعبير عن طبيعة الأوضاع الانسانية المتفاقمة التي يمر بها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار على المستوى الخارجي.



ووجه الدكتور بن حبتور وزير الخارجية بمضاعفة الجهود وتكثيف التواصل مع الدول الصديقة باتجاه المساهمة في رفع معاناة الشعب اليمني وتمهيد الطريق أمام ترتيبات السلام في اليمن.