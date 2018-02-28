المؤتمرنت -

الصحة العالمية: ارتفاع وفيات "الدفتيريا" في اليمن إلى 72 حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الوفيات جراء مرض الخناق "الدفتيريا" في اليمن، إلى 72 حالة، منذ أغسطس الماضي.



وقالت المنظمة في تقرير نشرته عدد من وسائل الإعلام اليوم، أنه تم تسجيل هذه الحالات في 20 محافظة من أصل 23، وفي 171 مديرية من أصل 333.



وأوضح التقرير أنه "تم تسجيل 1193 حالة إصابة بهذا المرض في تلك المحافظات".



ولفت تقرير المنظمة الدولية إلى أن محافظتي إب (وسط) والحديدة (غرب)، هما أكثر المحافظات اليمنية التي انتشر فيها المرض.



وقبل أكثر من أسبوع، أعلنت المنظمة ذاتها تسجيل 66 حالة وفاة، و1100 حالة إصابة بالمرض ذاته.



وينتقل مرض "الدفتيريا" عبر جرثومة تدعى "الوتدية الخناقية"، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانًا الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.



ويتزامن انتشار هذا المرض في اليمن، مع تفشي وباء الكوليرا، منذ أواخر أبريل/نيسان 2017، الذي أسفر عن وفاة أكثر من ألفين و200 حالة، فيما تجاوزت الحالات التي يشتبه إصابتها بالمرض مليون حالة، وفق تقارير سابقة للصحة العالمية.