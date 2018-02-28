المؤتمرنت -

الاستجابة الإنسانية لليمن في لقاء الكميم - خوري

ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عبد العزيز الكميم اليوم مع مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة جورج خوري، القضايا المتصلة بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في اليمن .



واستعرض الجانبان خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018م والأنشطة والمشاريع التي يمكن استيعابها ضمن الخطة الهادفة تلبية الاحتياجات الانسانية الملحة في اليمن وآليات تنفيذها .



وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تقديره لجهود العاملين في مكتب تنسيق الشئون الانسانية في اليمن واستمرار أنشطة منظمات الأمم المتحدة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .



وثمن إسهامات هذه المنظمات لدعم جهود الحكومة الهادفة إلی التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية وتلبية الاحتياجات العاجلة .

