المؤتمرنت -

مصرع جنديين سعوديين في عسير وتدمير آليتين

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية، عدداً من مواقع وتجمعات جيش العدو السعودي في نجران وعسير، محققة إصابات مباشرة.



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش اليمني واللجان صرعوا جنديين سعوديين شرق منفذ علب بعسير ودمروا آليتين قبالة المنفذ، كما استهدفوا تجمعات أخرى في الشرفة والمخروق في نجران بصلية من صواريخ الكاتيوشا، وقصفوا بصلية أخرى تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في قيادة سقام.



وأضاف المصدر أن قوة الإسناد المدفعي للجيش واللجان دكت تجمعات لمرتزقة العدوان قبالة منفذ الخضراء في نجران، وتجمعات عسكرية سعودية في موقع السديس ورقابة السديس.



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية استهدفت تجمعات جنود العدو السعودي في المجازة وخلف معسكر الثويلة في عسير بصواريخ الكاتيوشا، محققة إصابات مباشرة.