المؤتمرنت -

استشهاد وإصابة 18 مواطناً بغارات إجرامية للعدوان

واصل طيران العدوان السعودي ارتكاب المجازر المروعة بحق الشعب اليمني، حيث استشهد وجرح 18 مواطناً بينهم نساء وأطفال خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن 26 غارة على منازل المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات، حيث استشهد 4 مواطنين وأصيب 6 آخرين بينهم نساء وأطفال بغارة استهدفت منزل في منطقة قحزة بمحافظة صعدة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارة نبع ماء في منطقة ذويب وشن أربع غارات على منطقتي أضيق والمليل بمديرية كتاف.



فيما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية رازح الحدودية ومنطقة آل الشيخ بمديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف أضرار بمزارع وممتلكات المواطنين.



وأكد المصدر استشهاد 5 فتيات وإصابة 3 اخريات إثر غارة لطيران العدوان في منطقة البغيل بمديرية حيس بمحافظة الحديدة.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وغارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، كما شن ثلاث غارات على مديرية خب والشعب بالجوف.



وأشار المصدر الى ان الطيران المعادي شن غارتين على مديرية وشحة واستهدف بثمان غارات مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.



وذكر المصدر ان طيران العدوان شن غارة على وادي جارة بجيزان وغارة على مجازة بعسير.