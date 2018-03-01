المؤتمرنت -

قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته

واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل قصف مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف تجمعات للجنود السعوديين في معسكر جبال العقبة, وإعطاب جرافة عسكرية سعودية في قرية حامضة الجنوبية بجيزان.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات لجنود العدو وآلياتهم خلف موقع الخقاقة وإعطاب معدل عيار 50 في تبة الحمر بقذائف بي عشرة بجيزان.



وأضاف المصدر أن قوة الإسناد المدفعي للجيش واللجان دكت تجمعات لمرتزقة العدوان قبالة منفذ الخضراء في نجران، وتجمعات عسكرية سعودية في موقع السديس ورقابة السديس.



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية استهدفت تجمعات جنود العدو السعودي في المجازة وخلف معسكر الثويلة في عسير بصواريخ الكاتيوشا، محققة إصابات مباشرة، فيما تم قنص أثنين من المرتزقة وتدمير آليتين قبالة منفذ علب.



ودكت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية تحصينات وتجمعات مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي.



وفي محافظة البيضاء أكد المصدر مصرع أحد قيادات المرتزقة بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة ناطع، واستهداف تجمعات للمرتزقة في الزاهر بقصف مدفعي.

