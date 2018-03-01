المؤتمرنت -

الأرصاد ينبّه من تدفّق مفاجئ للسيول وانهيارات صخرية

أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الإستقرار في الأجواء وأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة على المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية اليومية أن خرائط الطقس المختلفة وصور الأقمار الاصطناعية تبين استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد أحيانا على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية خلال فترتي الظهيرة والمساء.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين وسائقي المركبات بتلك المناطق من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية في الطرق والمنحدرات الجبلية وتدني مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المناطق الصحراوية بسبب تواجد العوالق الترابية.

