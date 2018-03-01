المؤتمرنت -

بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام (نص البيان)

أكدت الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ان اللقاء المشبوه الذي تم في مدينة تعز لا علاقة له بالمؤتمر داعية في بيان صادر عنها الى عدم التعامل مع هذه اللقاءات المشبوهة أو اعارتها أي اهتمام .



المؤتمرنت ينشر نص البيان



تابعت الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ماسمي باللقاء المشبوه الذي تم في مدينة تعز والذي دعا اليه بعض الاشخاص ممن ليس لهم أي صفة تنظيمية في قيادة المؤتمر الشعبي العام بتعز .



ان الامانة العامة للمؤتمر إذ تؤكد ان هذا اللقاء باطل شكلا ومضمونا سواء من حيث عدم امتلاك من دعا اليه أي صفة او من حيث عدم مشروعية الدعوة اليه وفقا للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام و ماتحدده اللوائح التنظيمية المتفرعة عن النظام الداخلي المنظمة لاجتماعات تكوينات المؤتمر وشروطها .



وانطلاقا من ذلك ومما تقره نصوص النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه فإن الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تؤكد على ان من دعا الى ذلك اللقاء المشبوه يهدف الى شق الصف وتفكيك وحدة المؤتمر التنظيمية وهو ما سيواجه بحزم من قيادات وجماهير المؤتمر ، وان ماخرج به ذلك اللقاء لا يمت للمؤتمر لا من قريب ولا من بعيد

وتهيب الامانة العامة بكافة التكوينات التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام عدم التعامل مع هذه الدعوات او اللقاءات المشبوهة أو اعارتها أي اهتمام .



وتحيي قيادة المؤتمر صمود كل المؤتمريين والمؤتمريات في محافظة تعز وصبرهم وحرصهم ووفاءهم للمؤتمر الشعبي العام التنظيم الذي كان لنا جميعا شرف الانتماء اليه وخدمة الوطن من خلاله وهو التنظيم الذي سيظل معبرا عن طموحات وتطلعات ابناء الشعب اليمني .



كما تجدد الدعوة لكافة قيادات وقواعد المؤتمر الى التماسك والصمود والالتفاف حول المؤتمر وقيادته التنظيمية واحباط كل المخططات المشبوهة الرامية الى تمزيقه وتفتيتته حقدا على المؤتمر ومبادئه وقيمه ومنجزاته وما حققه لليمن ارضا وانسانا خلال ثلاثة عقود ونيف منذ تأسيسه بقيادة المؤسس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ورفاق دربه .



قال تعالى :(فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ)...صدق الله العظيم



صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام

صنعاء الخميس الموافق 1-مارس -2018م