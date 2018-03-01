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المؤتمر نت - دمرت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم دبابة إبرامز وجرافة سعودية وقنصت جنديين سعوديين في قطاع جيزان

قنص جنديين سعوديين في جيزان وتدمير دبابة وجرافة
الخميس, 01-مارس-2018
المؤتمرنت -
قنص جنديين سعوديين في جيزان وتدمير دبابة وجرافة
دمرت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم دبابة إبرامز وجرافة سعودية وقنصت جنديين سعوديين في قطاع جيزان.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية دمرت دبابة أبرامز سعودية في موقع جلاح العسكري.

وأضاف المصدر أن القوة المدفعية استهدفت جرافة عسكرية سعودية في موقع الشبكة، ما أسفر عن تدميرها ومصرع طاقمها.

وأشار المصدر إلى أنه تم قنص جنديين سعوديين في موقع جلاح أيضا، بالإضافة إلى دك تجمعات الجنود السعوديين في موقع الحسكول.








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