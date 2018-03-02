المؤتمرنت -

قصف جوي وصاروخي سعودي على صرواح وصعدة

شن طيران العدوان السعودي 11 غارة على مديرية صرواح ومحافظة صعدة فيما تعرضت مناطق متفرقة بالمحافظة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن غارة على منطقة بني معين في مديرية رازح، وسبع غارات على منطقتي العطفين والإمارة بمديرية كتاف.



وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة بمديرية رازح ومنطقتي آل الشيخ وآل مقنع بمديرية منبه تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف أضرار بممتلكات ومزارع المواطنين.



وفي مأرب أفاد المصدر أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مناطق متفرقة من مديرية صرواح.

