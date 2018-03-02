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المؤتمر نت - نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عمليات عسكرية خلال الساعات الماضية أسفرت عن دك مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم

عمليات نوعية تكبد جيش العدو ومرتزقته خسائر فادحة
الجمعة, 02-مارس-2018
المؤتمرنت -
عمليات نوعية تكبد جيش العدو ومرتزقته خسائر فادحة
نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عمليات عسكرية خلال الساعات الماضية أسفرت عن دك مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم.

وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن القوة المدفعية دكت تجمعات الجنود السعوديين في موقعي الحسكول والشبكة بجيزان.

وأكد المصدر تدمير دبابة إبرامز سعودية في موقع جلاح العسكري وقنص جنديين سعوديين في نفس الموقع، واستهداف جرافة عسكرية في موقع الشبكة بجيزان.

وفي نجران استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمع للجنود السعوديين في موقع الضبعة محققة إصابات مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عملية عسكرية واسعة على مواقع المرتزقة في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة واغتنام أسلحة وفرار عدد من الآليات خلال العملية النوعية في جبهة الساحل الغربي.

وفي محافظة لحج أوضح المصدر أن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل نفذوا عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في الصوالحة بحيفان ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة.

كما تصدى أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين لمحاولة تسلل للمرتزقة باتجاه طور الباحة بلحج وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة العدوان في جبهة الأجردي بمديرية الزاهر، وإعطاب آلية عسكرية تابعة لهم في الزاهر بصاروخ موجه.








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