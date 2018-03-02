المؤتمرنت -

هجومان وقصف نوعي في لحج والضالع والجوف

هاجمت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعون من أبناء القبائل، مواقع لمرتزقة العدو السعودي في لحج والضالع بالتزامن مع قصف تجمعات في الجوف.



وأكد مصدر عسكري ان عملية نوعية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين استهدفت مواقع المرتزقة في تبة الجمارك والتباب المجاورة لها في طور الباحة بمحافظة لحج، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأضاف، أن هجوماً آخر شنه الجيش اليمني واللجان بإسناد من أبناء القبائل على مواقع للمرتزقة في قرية يعيس والحيافي بمريس محافظة الضالع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



لافتاً إلى أنه تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات لمرتزقة العدو السعودي في معسكر الخنجر، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم. كما إستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمع للمرتزقة في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف، بالاضافة إلى تدمير 3 آليات للمرتزقة ومصرع وإصابة من كانوا على متنها في منطقة الصبرين بالمديرية ذاتها.



وأشار، إلى أن هجوماً شنه الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقع للمرتزقة في منطقة الهيجة بمديرية المصلوب محافظة الجوف، ألحق بهم خسائر في الأرواح والعتاد.



