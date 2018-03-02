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أخبار
قنص 3 مرتزقة وقصف تجمعات لهم في ميدي
الجمعة, 02-مارس-2018
المؤتمرنت
-
قنص 3 مرتزقة وقصف تجمعات لهم في ميدي
استهدفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدو السعودي شمال صحراء ميدي.
وأكد مصدر عسكري قنص 3 من مرتزقة الجيش السعودي واستهداف تجمعات لهم شمال صحراء ميدي بقصف مدفعي.
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