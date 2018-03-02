المؤتمرنت -

قنص 3 مرتزقة وقصف تجمعات لهم في ميدي

استهدفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدو السعودي شمال صحراء ميدي.



وأكد مصدر عسكري قنص 3 من مرتزقة الجيش السعودي واستهداف تجمعات لهم شمال صحراء ميدي بقصف مدفعي.