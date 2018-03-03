المؤتمرنت -

قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي

كثفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفها المدفعي على مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في قطاعات نجران وجيزان وعسير.



وأوضح مصدر عسكري أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في معسكر جبال العقبة وقرية حامضة في جيزان.



وأكد المصدر أنه تم إعطاب طقم عسكري سعودي بقناصة عيار 50 في قرية قوى بجيزان.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بقصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين بقذائف الآر بي جي في موقع السديس بنجران.



ولفت المصدر إلى أن قصف مدفعي استهدف تجمعات للجنود السعوديين بذات الرقابة في عسير، كما تم قنص جندي سعودي في رقابة قشبة .



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع.