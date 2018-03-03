المؤتمرنت -

19 غارة إجرامية لطيران العدوان على 4 محافظات

شن طيران العدوان السعودي الغاشم 19 غارة إجرامية على 4 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأصيب طفل إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في محافظة صعدة.



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن غارة على منطقة سوار الأسفل في بني معين بمديرية رازح محافظة صعدة ، فيما تعرضت مناطق متفرقة من المديرية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وأشار المصدر إلى أن طفلاً أصيب بجراح خطرة إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة آل فاضل بمديرية حيدان.



وشن طيران العدوان غارتين على منطقة عطان وثلاث غارات على جبل عيبان وغارة على منطقة ‎الصباحة بصنعاء.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وتسع غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.