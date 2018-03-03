المؤتمرنت -

خسائر يتكبدها العدو السعودي ومرتزقته بمختلف الجبهات

تكبد جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد إثر عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.



وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.



وفي الجبهة نفسها تم إحراق مدرعة عسكرية ومصرع عشرة مرتزقة كانوا على متنها.



وفي محافظة الضالع هاجم الجيش اليمني واللجان والمتطوعين مواقع المرتزقة في قرية يعيس والحيافي بمريس ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



كما قتل وجرح العشرات من المرتزقة في عملية إغارة على مواقعهم في تبة الجمارك والتباب المجاورة لها في طور الباحة بمحافظة لحج.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات للعدو السعودي ومرتزقته شمال صحراء ميدي ,وتم قنص ثلاثة مرتزقة في المنطقة نفسها.



وحسب المصدر استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في معسكر جبال العقبة وقرية حامضة , وإعطاب طقم عسكري سعودي بقناصة عيار 50 في قرية قوى.



كما تم استهداف تجمعات لجنود العدو السعودي في موقع السديس في نجران بقذائف المدفعية، وقصف تجمعات للمرتزقة في صحراء البقع.



وذكر المصدر أن جنديا سعوديا تم قنصه في رقابة قشبة بقطاع عسير، واستهداف تجمعات للجنود السعوديين بذات الرقابة.



