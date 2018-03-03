المؤتمرنت -

تنبيه هام للمواطنين من المركز الوطني للأرصاد

نبه المركز الوطني للأرصاد من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية في الطرق والمنحدرات الجبلية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية خلال ال 24 ساعة القادمة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية اليومية أن خرائط الطقس المختلفة وصور الأقمار الاصطناعية تبين استمرار حالة عدم الاستقرار للطقس في تلك المناطق.



وذكر المركز أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار تتفاوت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء مع احتمال امتدادها شرقا الى الهضاب الداخلية.



ودعا المركز المواطنين وسائقي المركبات بتلك المناطق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من هطول الأمطار الرعدية وعدم التواجد في ممرات السيول.



كما نبه المركز من انخفاض الرؤية على أجزاء من المرتفعات الجبلية بسبب تشكل الضباب والشابورة في محافظات حجة , المحويت ,ريمة , إب ,تعز ,لحج , وأجزاء من جبال أبين وشبوة.