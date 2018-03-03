المؤتمرنت -

قصف مواقع وتجمعات عسكرية سعودية في العمق

كثفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفها الصاروخي والمدفعي على مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في قطاعي جيزان ونجران، وكبدتهم خسائر في الأرواح.



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في بوابة الموسم بجيزان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين ومرتزقتهم إثر قصف مكثف استهدف تجمعاتهم في منفذ الطوال وبوابة الموسم.



وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي استهدف تجمعات للجنود السعوديين في موقع بوجان والجابري بجيزان، وتجمعات لهم في موقع الضبعة بنجران.



وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي شن غارة على جبل الدود بجيزان