المؤتمرنت -

قصف جوي وصاروخي سعودي على صعدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم 11 غارة على مديريتي كتاف والظاهر بصعدة، فيما تعرضت مناطق متفرقة بالمحافظة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان شن تسع غارات على منطقتي طيبة الإسم والقذاميل بمديرية كتاف، وغارتين على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر.



وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة بمديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي وأنباء عن سقوط ضحايا.



وحسب وكالة سبأ فقد ذكر المصدر أن العدو السعودي إستهدف أيضا بقصف صاروخي ومدفعي منطقة الرقة بمديرية حيدان ومنطقة الغور بمديرية غمر.