المؤتمرنت -

لافروف يؤكد ضرورة استمرار عمل المجتمع الدولي لإنهاء حرب اليمن

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلقه إزاء استمرار القتال في اليمن، مشددا على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي العمل على فض النزاع في هذا البلد.



وقال لافروف في حديث لصحيفة Reporter الإثيوبية اليوم السبت: "لم نفقد الأمل بعد في حل النزاع الذي طال أمده في اليمن، والنظر المتبادل في مصالح جميع القوى السياسية هناك، إلا أنه يجب علينا أن ندرك حقيقة استحالة الحل بين ليلة وضحاها".



وأضاف: "الأطراف المتنازعة في اليمن غير مستعدة للعودة إلى الحوار البناء للتغلب على الخلافات بينها، وهو الأمر الذي يعوق حل الأزمة. ومع ذلك، يجب ألا نيأس ونستمر في محاولات التوصل إلى التسوية في هذا البلد".



وتابع: "نحن على ثقة تامة بضرورة استمرار المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة، في حث الأطراف اليمنية على التخلي عن العنف والجلوس إلى طاولة المفاوضات".



وختم بالقول: "نحن نعتزم مواصلة الإسهام في حل هذه الأزمة. عملنا على ذلك منذ البداية، وعلى اتصال منتظم بأطراف الصراع التي بيدها وضع اليمن على المسار السلمي"