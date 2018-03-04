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المؤتمر نت - يستمر العدوان السعودي في ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين
الأحد, 04-مارس-2018
المؤتمرنت -
العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين
يستمر العدوان السعودي في ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد مصدر عسكري استشهاد ثلاث نساء في غارة لطيران العدوان شمال العريش في مديرية موزع بمحافظة تعز، كما شن الطيران غارة أخرى شمال شرق معسكر خالد بالمديرية.

ولفت المصدر إلى استشهاد طفلين وإصابة امرأة وطفلها جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية ، وتعرضت منطقة الغور بمديرية غمر و منطقة الرقة التابعة لمديرية حيدان لقصف صاروخي سعودي.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن تسع غارات على منطقتي طيبة الاسم والقذاميل بمديرية كتاف وغارة على منطقة الحجلة بمديرية رازح في محافظة صعدة.

وحسب المصدر شن الطيران المعادي أربع غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب و 18 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.








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