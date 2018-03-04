المؤتمرنت -

مصرع وإصابة عسكريين سعوديين ومرتزقة بعمليات نوعية

قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته بقصف صاروخي ومدفعي وعمليات عسكرية نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية.



وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن إعلام العدوان السعودي اعترف بمصرع رئيس الرقباء علي بن فلاح القنطاش آل سليمان الحرقان العبيدي القحطاني بنيران الجيش واللجان الشعبية.



وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين والمرتزقة إثر قصف مكثف استهدف تجمعاتهم في منفذ الطوال وبوابة الموسم في جيزان، مشيراً إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في بوجان والجابري.



وأطلقت القوة الصاروخية صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في بوابة الموسم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وفي نجران استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في مواقع الضبعة و الشبكة والسديس محققة إصابات مباشرة.



وذكر المصدر أن أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا هجوماً مباغتاً على مواقع مرتزقة العدوان في بير باشا بمحافظة تعز أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم، كما هاجموا مواقع للمرتزقة في القحيفة بجبهة حمير في مديرية مقبنة ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم.



وأشار المصدر إلى أن عملية هجومية للجيش واللجان وأبناء القبائل على مواقع المرتزقة في منطقة الصرمين شرق مديرية صالة أسفرت عن خسائر بشرية في صفوفهم، مبيناً أنه تم تدمير آلية عسكرية تابعة للمرتزقة بقصف مدفعي غرب موزع.



ودكت مدفعية الجيش واللجان مواقع المرتزقة شمال صحراء ميدي وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل كسروا زحفاً مكثفاً لمرتزقة العدوان في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء استمر أكثر من خمس ساعات بمساندة من طيران العدوان الذي شن أكثر من خمس غارات وأسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم.

