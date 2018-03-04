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المؤتمر نت - استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن الإجراءات المتخذة حول طلب الحكومة البت في نقاش موضوع قانون

البرلمان يستعرض تقريرا للجنة القوى العاملة
الأحد, 04-مارس-2018
المؤتمرنت -
البرلمان يستعرض تقريرا للجنة القوى العاملة
استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن الإجراءات المتخذة حول طلب الحكومة البت في نقاش موضوع قانون التأمينات الإجتماعية.

حيث أشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أنه تبين لها من خلال إجتماعاتها مع اللجنة الوزارية الأولى والثانية المكلفة حضور اجتماعات لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية، أن الحكومة لا تملك أية حلول وآراء أو معالجات جاهزة لحل الإشكال القائم بينها وبين النقابات بشأن القانون ونتيجة لذلك تم الإتفاق على قيام الحكومة بإعداد وتقديم مقترحات محددة وفقاً لصلاحيتها الدستورية والقانونية بعد الإتفاق مع أطراف العملية التأمينية " أصحاب العمل والإتحاد العام لنقابات عمال اليمن" بشأنها على أن تشمل معالجة الاعتراضات المفترضة بشأن مواد القانون والرفع بما سيتم إقراره برسالة إلى المجلس تتضمن المواد المعترض عليها والبدائل والمسببات وفقاً للإجراءات الدستورية واللائحية للمجلس.

وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب توجيه رسالة للحكومة بالعمل بما جاء في تقرير اللجنة بموافاة المجلس بما سيتم التوصل إليه من نتائج وحلول لمعالجة اعتراضات النقابات على قانون التأمينات الإجتماعية وإقرارها بصورة نهائية مع أطراف العملية التأمينية من أصحاب العمل والإتحاد العام لنقابات عمال اليمن وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع الجانب الحكومي في اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 9/8/2017م ليتمكن المجلس من إتخاذ إجراءاته اللازمة وفقاً للدستور .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.








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