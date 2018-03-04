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أخبار
المؤتمر نت - لقي عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون إثر قصف صاروخي ومدفعي ، وعمليات هجومية للجيش واللجان الشعبية على تجمعاتهم و مواقعهم خلال الـ 24 ساعة الماضية .

هجمات مباغتة لأبطال الجيش تربك العدوان ومرتزقته
الأحد, 04-مارس-2018
المؤتمرنت -
هجمات مباغتة لأبطال الجيش تربك العدوان ومرتزقته
لقي عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون إثر قصف صاروخي ومدفعي ، وعمليات هجومية للجيش واللجان الشعبية على تجمعاتهم و مواقعهم خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري أن إعلام العدوان السعودي اعترف بمصرع رئيس الرقباء علي بن فلاح القنطاش آل سليمان الحرقان العبيدي القحطاني بنيران الجيش واللجان الشعبية .

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين والمرتزقة إثر قصف مكثف استهدف تجمعاتهم في منفذ الطوال وبوابة الموسم في جيزان ، مشيراً إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في بوجان و الجابري .

وأطلقت القوة الصاروخية صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في بوابة الموسم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وفي نجران استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في مواقع الضبعة و الشبكة والسديس محققة إصابات مباشرة .

وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا هجوماً مباغتاً على مواقع مرتزقة العدوان في بير باشا بمحافظة تعز أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما هاجموا مواقع للمرتزقة في القحيفة بجبهة حمير في مديرية مقبنة ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم .

وأشار المصدر إلى أن عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة في منطقة الصرمين شرق مديرية صالة أسفرت عن خسائر بشرية في صفوفهم ، مبيناً أنه تم تدمير آلية عسكرية تابعة للمرتزقة بقصف مدفعي غرب موزع .

ودكت مدفعية الجيش واللجان مواقع المرتزقة شمال صحراء ميدي وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً مكثفاً لمرتزقة العدوان في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء استمر أكثر من خمس ساعات بمساندة من طيران العدوان الذي شن أكثر من خمس غارات وأسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم .









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