المؤتمرنت -

جبهات ما وراء الحدود .. دك مواقع للعدوان ومرتزقته

دكت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدو والمرتزقة، فيما اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع ثلاثة من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود.



وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات ومرابض مدفعية الجيش السعودي في موقع المحطم ومستحدث قزع بقطاع جيزان، وتم قنص جنديين سعوديين شمال وادي المعين وخلف قرية قمر.



وفي نجران قصفت المدفعية تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة عليب وفي صحراء البقع وتجمعات أخرى تم استهدافها في صحراء الأجاشر بعدد من القذائف، وتم قنص جندي سعودي في حماية موقع الهجلة.



كما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب والتباب المجاورة في قطاع عسير.



فيما أعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع ثلاثة من جنوده في مواجهات مع الجيش واللجان في جبهات ما وراء الحدود، حيث قتل كلا من: يوسف مزيد زيد العسيلي البديري، عبدالله مشعاب، إبراهيم محمد عامر الثوباني.



وحسب المصدر تم استهداف تجمعات للمرتزقة وآلياتهم بقذائف المدفعية في مناطق متفرقة بمديرية موزع في محافظة تعز وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير دبابة تابعة للمرتزقة بصاروخ موجه شمال صحراء ميدي ومصرع طاقمها.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى انكسار زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي بينهم جنود سودانيين استمر لساعات تحت غطاء جوي مكثف باتجاه منفذ حرض أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

