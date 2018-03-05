المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 27 غارة على 3 محافظات

شن طيران العدوان السعودي 27 غارة على محافظات صعدة وحجة وصنعاء ونجران خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة طفلين.



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارتين على منطقة آل مجدع وغارة على منطقة الثعبان بمديرية باقم، كما شن غارتين على منطقة العشة بمديرية سحار.



وبيّن المصدر أن طفلاً أصيب ودمر منزل مواطن بغارة لطيران العدوان على منطقة غمار بمديرية رازح، وشن الطيران غارة على منطقة شعيب بالمديرية، وغارة على منطقة مران بمديرية حيدان وغارة مماثلة على منطقة طخية بمديرية مجز.



كما شن الطيران أربع غارات على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، فيما تعرضت مناطق أسفل جبل مران بمديرية حيدان والمناطق الغربية بمديرية منبه ومناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وذكر المصدر أن امرأة استشهدت متأثرة بجراحها وأصيبت ابنتها إثر عشر غارات شنها طيرانا العدوان على الجبل الأسود وجبل عيبان في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان غارتين على منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتين على موقع الشبكة في نجران.

