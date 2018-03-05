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المؤتمر نت - طابور لمادة الغاز المنزلي - صنعاء - المؤتمرنت

تدخل برلماني لمعالجة ازمة الغاز والمشتقات النفطية
الإثنين, 05-مارس-2018
المؤتمرنت -
تدخل برلماني لمعالجة ازمة الغاز والمشتقات النفطية
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية .

وفي هذه الجلسة أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول أهمية توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز في كافة المحطات وبأسعار تتناسب ومستوى دخل المواطنين في ظل العدوان الظالم والحصار البري والبحري والجوي الجائر الذي تقوده دول تحالف العدوان بقيادة السعودية على بلادنا .

وأشارت مداولات نواب الشعب إلى أهمية العمل على تنفيذ توصيات المجلس السابقة بهذا الشأن وخاصة سرعة البت في تعديل قرار التعويم لأسعار المشتقات النفطية وذلك بما يتناسب مع أحكام قانون إنشاء شركة النفط اليمنية والاختصاصات المناطة بها وبما يترجم ويستوعب توصيات المجلس السابقة .

ورآت مداولات نواب الشعب أن على حكومة الإنقاذ الوطني اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لتنفيذ توصيات المجلس الأخرى المتعلقة بتفعيل دور شركة النفط اليمنية والتعاون معها ودعمها لاستعادة نشاطها في مجال شراء واستيراد وتوزيع وبيع المشتقات النفطية في السوق المحلية .

كما تناولت مداولات نواب الشعب أهمية تمكين شركة النفط اليمنية من ممارسة وتعزيز دورها الإشرافي والرقابي على مستوردات القطاع الخاص من المشتقات النفطية وتوزيعها وبيعها في السوق المحلية وفقاً لضوابط ومعايير ومواصفات دقيقة ومعتمدة من قبل الشركة بهذا الشأن .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شددت مداولات أعضاء المجلس على ضرورة حصر ومحاسبة وضبط المتلاعبين بالمشتقات النفطية ومادة الغاز .

هذا وقد أقر مجلس النواب تكليف رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس بالجلوس مع رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمة المشتقات النفطية ومادة الغاز بما يخفف من معاناة المواطنين جراء هذه الأزمة .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .








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