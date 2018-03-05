المؤتمرنت -

أمانة العاصمة تتهم تجار المشتقات النفطية بافتعال الأزمات

نفت أمانة العاصمة صحة الأخبار المتداولة عبر بعض الوسائل الإعلامية عن انعدام المشتقات النفطية .. معتبرة ذلك أزمة مفتعلة من التجار وموردي المشتقات النفطية.



وأوضح مصدر مسئول بأمانة العاصمة أن هناك لجان كلفت بالنزول الميداني للرقابة والتفتيش على المشتقات النفطية في المحطات الأمانة.



وطمأن المصدر المواطنين بوجود كميات كبيرة من المشتقات النفطية في كافة محطات الأمانة وخزانات شركة النفط.



وأكد المصدر أنه تم إنزال كميات كبيرة من مادة الغاز المنزلي وتزويد أكثر من ٨٠ محطة في مديريات أمانة العاصمة بالإضافة إلى توفير ١٠ألف اسطوانة غاز.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أهاب المصدر بكافة المواطنين وسائقي المركبات بمختلف أنواعها بعدم الانجرار وراء هذه الشائعات المغرضة والتي تنفذ مخططات ومؤامرات العدوان في خلق عدم الاستقرار للخدمات داخل العاصمة صنعاء بعد أن فشل غير مرة في تحقيق ذلك.

