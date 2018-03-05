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المؤتمر نت - نفذت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عملية هجومية على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في قطاع عسير بالتزامن مع قصف مدفعي مسدد على مواقع وتجمعات للعدو

هجوم وقصف نوعي في جبهة ما وراء الحدود
الإثنين, 05-مارس-2018
المؤتمرنت -
هجوم وقصف نوعي في جبهة ما وراء الحدود
نفذت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عملية هجومية على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في قطاع عسير بالتزامن مع قصف مدفعي مسدد على مواقع وتجمعات للعدو في قطاعي جيزان وعسير.

وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبل أم الرياح بعسير، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم قبالة منفذ علب والتباب المجاورة، كما استهدفت أيضا تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في تبة الفراص بصحراء الأجاشر.

أما في جيزان، أمطرت المدفعية مواقع للعدو وتجمعاته في قرية الخقاقة، محققه إصابات مباشرة في صفوفهم، فيما استهدفت قذائف المدفعية معدل عيار 14 بقذائف بي 10 في الموقع ذاته.

وأشار المصدر إلى قنص جندي سعودي في موقع الحسكول بقطاع جيزان، فيما نفذ طيران العدوان السعودي غارتين على موقع الشبكة بعسير.








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