المؤتمرنت -

قصف جوي وصاروخي سعودي على صعدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة صعدة، فيما تعرضت مديرية رازح لقصف بأكثر من 100 صاروخ وقذيفة.



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان دمر بغارة منزل مواطن في منطقة الأزهور بمديرية رازح.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن سبع غارات على مناطق رشاحة ومحجوبة وطيبة الإسم والفرع بمديرية كتاف، وألقى قنابل ضوئية في سماء مديرية رازح.



وذكر المصدر أن العدو السعودي استهدف بأكثر من 100 صاروخ وقذيفة مدفعية مناطق متفرقة بمديرية رازح خلفت أضرار كبيرة بممتلكات ومزارع المواطنين.



كما تعرضت منطقتي آل الشيخ وأل عمر بمديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



سبأ