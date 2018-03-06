المؤتمرنت -

تدمير 5 آليات للمرتزقة في البقع والجوف

دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية 4 آليات عسكرية لمرتزقة العدو السعودي في حرض وقبالة نجران.



وأكد مصدر عسكري أن وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية للمرتزقة في صحراء الأجاشر.



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا آلية عسكرية لمرتزقة العدوان في صحراء اليتمة في محافظة الجوف، ما أسفر عن وإصابة من كانوا على متنها.



وأشار المصدر إلى أنه تم إعطاب طقمين عسكريين في صحراء البقع قبالة نجران، فيما تم إحراق مدرعة للمرتزقة بمنفذ الجمارك بحرض.