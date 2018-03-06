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المؤتمر نت - لقي العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت تجمعاتهم

قتلى وجرحى بصفوف العدو ومرتزقته في عمليات للجيش
الثلاثاء, 06-مارس-2018
المؤتمرنت -
قتلى وجرحى بصفوف العدو ومرتزقته في عمليات للجيش
لقي العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت تجمعاتهم خلال 24 ساعة الماضية، فيما دكت المدفعية والقوة الصاروخية مواقعهم وتحصيناتهم وكبدتهم خسائر كبيرة.

في التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن عددا من مرتزقة الجيش السعودي لقوا مصرعهم وجرح آخرون إثر عملية هجومية على مواقعهم في جبل أم الرياح بقطاع عسير، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات لجنود العدو في موقع الحداد وقلة حسن في الربوعة.

وفي نجران تم استهداف تجمعات للمرتزقة قبالة جبال عليب وشرق الأجاشر بقذائف المدفعية، وإعطاب طقمين عسكريين بمعدل رشاش في صحراء البقع، وتدمير آلية عسكرية من قبل وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية في صحراء الأجاشر.

في جيزان قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم جنوب قرية الخقاقة، وقصفت تجمعات آخرى لجنود العدو في قرية الخقاقة، وتم تدمير معدل عيار 14 بقذائف بي 10بالمنطقة نفسها، وقنص جندي سعودي في موقع الحسكول.

وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية بجبهة ناطع في محافظة البيضاء من بينهم القياديين المرتزقين العقيد عبدالقادر شوعان الربيح، المصعبي، ادهم عبدالسلام كرنون هادي المصعبي.

ونفذ أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة القرن بقيفة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، واستهدف قصف صاروخي تجمعات للمرتزقة في مكيراس.

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال2 وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة وآلياتهم جنوب الهاملي بمحافظة تعز محققة إصابات مباشرة، وتم تدمير مدرعة عسكرية تابعة لهم بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي.

وحسب المصدر تم إحراق آلية عسكرية تابعة للمرتزقة شمال صحراء ميدي، وإحراق مدرعة لهم في منفذ الجمارك بحرض.








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