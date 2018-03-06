المؤتمرنت -

العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين

واصل العدوان السعودي استهداف المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد طفل وجرح خمسة مواطنين.



وأكد مصدر عسكري استشهاد طفل وجرح خمسة مواطنين جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على سوق الجملة بمديرية صالة في محافظة تعز.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن سبع غارات على مناطق رشاحة ومحجوبة وطيبة الاسم والفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، ودمرت غارات الطيران منزل مواطن في منطقة الأزهور بمديرية رازح الحدودية.



وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح بأكثر من 100 صاروخ وقذيفة وقذائف ضوئية ، وتعرضت منطقتا آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وأوضح المصدر أن الطيران شن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارة على منطقة حمالة بمديرية كرش في محافظة لحج، كما شن 17 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.



وفي نجران شن طيران العدوان الأمريكي السعودي ثلاث غارات على موقع الطلعة وغارتين على موقع الشبكة.