المؤتمرنت -

هجوم نوعي في تعز وصد زحف للمرتزقة

عملية نوعية نفذتها قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل، استهدفت مواقع للمرتزقة في محافظة تعز، بالتزامن مع صد محاولة زحف جنوب الساحل الغربي.



وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل هاجموا مواقع لمرتزقة العدو السعودي في الصرمين بمديرية صالة وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.



وأضاف، أنه تم صد محاولة زحف واسعة للمرتزقة جنوب الساحل الغربي واستهداف تجمعاتهم بالمدفعية ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.