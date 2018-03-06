المؤتمرنت -

غارتان للعدوان على مصنع زيوت بالحديدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بغارتين مصنع زيوت جوار النادي السياحي بمديرية المراوعة.



سبأ