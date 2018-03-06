المؤتمرنت -

13 غارة لطيران العدوان على الحديدة وصنعاء

شن طيران العدوان السعودي اليوم 8 غارات على مديريتي التحتيا والجراحي بمحافظة الحديدة، فيما شن 5 غارات مماثلة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء،



وأوضح مصدر أمني بالحديدة أن طيران العدوان شن ست غارات على مزارع المواطنين بمديرية التحيتا وغارتين على مديرية الجراحي، وأشار المصدر إلى أن الغارات خلفت أضرار بمزارع وممتلكات المواطنين.



وفي محافظة صنعاء نقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مصدر محلي توضيحه أن 5 غارات متتالية لطيران العدوان استهدفت اليوم مناطق محلي ويام ومسورة بمديرية نهم محافظة صنعاء، مخلفة أضرارا بمنازل ومزارع المواطنين.

