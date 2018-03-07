المؤتمرنت -

44 غارة إجرامية لطيران العدوان على 4 محافظات

شن طيران العدوان السعودي 44 غارة إجرامية على 4 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي المناطق الحدودية بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة ثلاث غارات على مديرية حيدان وست غارات على منطقتي القد والأزهور بمديرية رازح، كما شن غارتين على منطقة طخية بمديرية مجز.



وأكد المصدر إصابة مواطنين اثنين بجراح جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان بمنطقة الطويلة في مديرية سحار.



وحسب المصدر تعرضت مناطق متفرقة من مديريات منبه وغمر ورازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان غارتين على مصنع زيوت جوار النادي السياحي بمديرية المراوعة وست غارات على مزارع المواطنين بمديرية التحيتا، وست غارات أخرى على مديرية الجراحي.



وأشار المصدر إلى أن الطيران شن خمس غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء وتسع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، كما شن خمس غارات على موقع الطلعة في نجران.