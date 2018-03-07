المؤتمرنت -

خسائر متواصلة يتكبدها العدو ومرتزقته بمختلف الجبهات

واصل أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل تكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد في مختلف الجبهات وفي جبهات ما وراء الحدود خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عملية نوعية على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته قبالة مركز قيس بقطاع جيزان أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم وآسر أربعة مرتزقة وإعطاب طقم عسكري.



ولقي ثلاثة جنود سعوديين مصرعهم بعمليات قنص في قرية حامضة وخلف جاضع نمير، وموقع شمال قرية قوى، وغرب قرية الممعوط، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في قرية حامضة بقطاع جيزان.



في نجران استهدف قصف صاروخي ومدفعي مواقع للجنود السعوديين في طلعة رجلا وتبتي الحمر والقناصين ومستحدث السديس، وتم قنص جندي سعودي في موقع العشة، فيما قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب بقطاع عسير.



وأشار المصدر إلى تكبد مرتزقة العدوان خسائر في الأرواح والعتاد في عملية نوعية استهدفت مواقعهم في الصرمين بمحافظة تعز، وتم إفشال محاولة تسلل لهم جنوب الساحل الغربي تزامنت مع قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوفهم.



كما لقي ثمانية مرتزقة مصرعهم بعمليات قنص بجبهة الساحل الغربي.



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات وتحصينات مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي وفي منفذ الطوال.