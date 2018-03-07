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دان جرائم العدوان .. مؤتمر صنعاء يطالب ضبط المتلاعبين باسعار المشتقات النفطية

اكد اجتماع تنظيمي لقيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء، تأييد قيادة مؤتمر صنعاء ومباركتهم لمخرجات اجتماعات اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، وجهود قيادة المؤتمر العليا برئاسة القائم بأعمال رئيس المؤتمر، الشيخ صادق امين ابو راس، بشأن احتواء ومعالجة تداعيات احداث ديسمبر 2017م المؤسفة،



وطالب اجتماع لقيادة مؤتمر صنعاء، عقد يوم الثلاثاء، طالب بتسليم جثمان رئيس المؤتمر الشعبي العام الشهيد الزعيم على عبدالله صالح ، واطلاق من تبقى من اقاربه المعتقلين، وتسليم اصول وممتلكات المؤتمر، والافراج عن جميع من تبقى من المعتقلين مدنيين وعسكريين.



وجدد الاجتماع التنظيمي تأكيد قيادة واعضاء مؤتمر صنعاء، التزامهم بالنظام الجمهورى والدستور والقانون والنظام الداخلى للمؤتمر الشعبى العام ولوائحه الداخلية والحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية، مشددا على اهمية - الحفاظ على كيانات ومكونات المؤتمر الشعبى العام، كتنظيم سياسى شعبى مدنى، وفقاً لنظامه الداخلى ودليله النظري، الميثاق الوطنى،



كما شدد الاجتماع المنعقد برئاسة الشيخ محمد بشير، رئيس مؤتمر صنعاء، على اهمية توحيد صفوف المؤتمر خلف قيادته السياسية، وتعزيز دوره الوطنى لخدمة المجتمع، وعدم الالتفات إلى الدعوات البائسة والتي تحاول شق الصف المؤتمري،



ودان الاجتماع التنظيمي لمؤتمر صنعاء، استمرار العدوان والحصار على بلادنا وشعبنا اليمنى، واستنكر قرار مجلس الامن بتجديد العقوبات على اليمن لفترة عام جديد، مطالبا بوقف العدوان ورفع الحصار الجوى والبحرى والبرى وفتح المنافذ وتوفير الغذاء والدواء.، واكد الاجتماع التنظيمي مجدداً مواصلة الدفاع عن الوطن وسيادته ومكتسبات الشعب واستمرار الوقوف فى وجه العدوان ورفد الجبهات بكل ما يلزم، مشيرا الى ضرورة صرف الممكن من مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، ومعالجة الاختلالات الحاصلة فيما يمس حياة الموطنين ومعيشتهم وضبط المتلاعبين بأسعار المشتقات النفطية.



وكان الاجتماع المنعقد برئاسة الشيخ، محمد بشير رئيس فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء، وحضور اعضاء قيادة الفرع ورؤساء فروع المديريات والدوائر، بدأ بقراءة الفاتحة على ارواح الزعيم والأمين العام، وكرّس لمناقشة الجوانب التنظيمية والمستجدات على الساحة المحلية.

