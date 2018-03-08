المؤتمرنت -

تدمير آليتين للمرتزقة وقصف تجمعات لهم بتعز

دمر الجيش واللجان الشعبية اليوم آليتين لقوى العدوان والمرتزقة فيما استهدفت القوة المدفعية تجمعات للمرتزقة بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للمرتزقة في قحفة بمنطقة حمير مديرية مقبنة، وفي بير باشا محققة إصابات مباشرة.



وأكد المصدر تدمير مدرعة لقوى العدوان بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي وإحراق آلية عسكرية للمرتزقة في جبهة حمير.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارتين مطار تعز الدولي وشن غارتين على منطقة الذكرة بمديرية التعزية.