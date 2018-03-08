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شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
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8 غارات لطيران العدوان على صرواح ونهم
الأربعاء, 07-مارس-2018
المؤتمرنت
-
8 غارات لطيران العدوان على صرواح ونهم
شن طيران العدوان السعودي اليوم 8 غارات على مناطق متفرقة بصرواح في مأرب ونهم.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية صرواح وأربع غارات على مناطق متفرقة بنهم.
سبأ
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