المؤتمرنت -

8 غارات لطيران العدوان على صرواح ونهم

شن طيران العدوان السعودي اليوم 8 غارات على مناطق متفرقة بصرواح في مأرب ونهم.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية صرواح وأربع غارات على مناطق متفرقة بنهم.



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