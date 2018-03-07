المؤتمرنت -

11 شهيداً وجريحاً بقصف طيران العدوان منزلاً في همدان

استشهد 7 مواطنين وأصيب 4 آخرين بينهم نساء وأطفال مساء اليوم بغارة لطيران العدوان السعودي استهدفت منزل في مديرية همدان بمحافظة صنعاء.



وأوضح مصدر محلي بالمديرية أن طيران العدوان استهدف بغارة منزل مواطن على خط شملان وادي ظهر ما أدى إلى استشهاد أربعة أطفال وامرأتين ورجل وإصابة أربعة أخرين في حصيلة غير نهائية.



وحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد ادان المصدر إمعان تحالف العدوان على ارتكاب الجرائم المروعة بحق المواطنين واستهداف الأحياء السكنية.. مؤكدا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم محاكمة مرتكبيها.