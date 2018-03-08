المؤتمرنت -

العدوان يواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق المدنيين

يستمر العدوان السعودي في ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



وأكد مصدر عسكري استشهاد امرأة وطفلة وإصابة 9 آخرين من أسرتين بمنطقة آل نايل في صعدة.



وشن الطيران المعادي أربع غارات على معسكر كهلان، وثلاث غارات على المختبية في منطقة الجعملة بمديرية مجز، وأربع غارات على مديرية باقم.



وحسب المصدر استهدف قصف صاروخي ومدفعي للعدو السعودي منطقتي الدوشة وآل عمر بمديرية منبه ،ومنطقة الغور بمديرية غمرو ، مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدوية.



وأشار المصدر إلى استشهاد 6 موطنين بينهم نساء وأطفال وإصابة 4 آخرين في غارة استهدفت منزل مواطن في منطقة شملان بمحافظة صنعاء.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي استهدف بأربع غارات مديرية نهم ،و شن خمس غارات على صرواح بمحافظة مأرب، وثلاث غارات على مطار تعز الدولي وغارتين على منطقة الذكرة بمديرية التعزية بالمحافظة.



ووفقا للمصدر استهدف الطيران بغارة منطقة العرفاف بمريس في محافظة الضالع، وشن 15 غارة على مديريتي حرض وميدي في حجة.