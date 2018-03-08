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المؤتمر نت - دكت القوة الصاروخية والمدفعية عدد من مواقع العدو السعودي ومرتزقته، فيما نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عمليات نوعية خلال الساعات الماضية مكبدين العدو ومرتزقته خسار في الأرواح والعتاد

القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك مواقع العدو ومرتزقته
الخميس, 08-مارس-2018
المؤتمرنت -
القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك مواقع العدو ومرتزقته
دكت القوة الصاروخية والمدفعية عدد من مواقع العدو السعودي ومرتزقته، فيما نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عمليات نوعية خلال الساعات الماضية مكبدين العدو ومرتزقته خسار في الأرواح والعتاد.

وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق جبل سبحطل بقطاع عسير، وتم قنص ثلاثة مرتزقة قبالة منفذ علب

في نجران قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي في عملية اغارة نفذها أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل على موقع الضبعة العسكري وإحراق مخزن أسلحة خلال العملية.

وذكر المصدر أن المدفعية استهدفت في جيزان تجمعات للمرتزقة في الرمضة، وقصفت تجمعاً للجنود السعوديين والمرتزقة في منفذ الطوال، فيما قصف صلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات للمرتزقة في بوابة الموسم ، وتم قنص ثلاثة جنود سعوديين في قرى حامضة الشمالية وقوى وجاضع نمير.

ونفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل كمين نوعي لآليات الجيش السعودي وإحراق آليتين ودورية ومصرع وإصابة من كان عليهن من الجنود.

وحسب المصدر قتل ثلاثة مرتزقة وأصيب أربعة آخرين بنيران الجيش و اللجان في جبهة الأزهور.

في تعز تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في جبهة حمير، وتدمير مدرعة تابعة لقوى العدوان بصاروخ موجه وإحراقها في جبهة الساحل الغربي ، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في بير باشا، وقصف تجمعات آخرى في قحفة بمنطقة حمير بمديرية مقبنة.

ووفقا للمصدر نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبل الحمام بمحافظة لحج وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما قتل وجرح العشرات من المرتزقة خلال إفشال زحف مكثف لهم على منطقة الشزنانة بمديرية القبيطة.

وأفاد المصدر إلى استهداف تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي بقذائف المدفعية ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.








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