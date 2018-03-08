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المؤتمر نت - ان المرأة اليمنية تستقبل الشهيد المدافع عن وطنه بالزغاريد فهي أم للشهيد والجريح من خلال تضحياتهم الكبيرة ونتائج ثبوتهم المشرف في مواجهة الأعداء . مطالبة المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته التاريخية في وقف الحرب العبثية على اليمن

في يومها العالمي.. مطهر تشيد بصمود المرأة في وجه العدوان
الخميس, 08-مارس-2018
المؤتمرنت - ماجد عبدالحميد -
في يومها العالمي.. مطهر تشيد بصمود المرأة في وجه العدوان
نظمت جامعة الحكمة صباح اليوم بالعاصمة صنعاء حفلا فنيا وخطابيا بمناسبة يوم المرأة العالمي وبازار اليتيم الذي أقيم برعاية رئيس مجلس الأمناء الدكتور صالح المسفر .

وفي الحفل أكدت الدكتورة نجيبه مطهر مستشارة المجلس السياسي الأعلى لشئون المرأة على ان المرأة اليمنية هي زارعة الوطنية في وطنها والتي لو لم تكن وطنا لعاش الرجال لاجئين .

وأضافت مطهر : ان المرأة اليمنية تستقبل الشهيد المدافع عن وطنه بالزغاريد فهي أم للشهيد والجريح من خلال تضحياتهم الكبيرة ونتائج ثبوتهم المشرف في مواجهة الأعداء . مطالبة المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته التاريخية في وقف الحرب العبثية على اليمن .

وتابعت: ليس من المعقول أن تكون المنظمات الدولية المسئولة والمهتمة بشئون المرأة أن تظل صامتة تجاه ما تتعرض له المرأة اليمنية على مدار ثلاث سنوات من العدوان ولا تحرك ساكنا .

وأشارت إلى أن المرأة اليمنية تقدم تضحيات جمة دون أن تنتظر شكرا من أحد، مشيدة بصمود المرأة اليمنية في وجه العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ 3 سنوات ماضية،

وعبرت في ختام كلمتها عن شكرها وتقديرها لإدارة الجامعة ممثلة في رئيس مجلس الأمناء الدكتور صالح المسفر وكل من ساهم وشارك في إخراج هذا الحفل بما في ذلك المرأة في جامعة الحكمة المعيدة والطالبة وعلى دورهن في إنجاح هذه الفالية .

من جانبه أشار رئيس مجلس الأمناء الدكتور صالح المسفر، في كلمته بالحفل الذي حضره مستشارا وزارة التعليم العالي الدكتور عصام محرم والدكتور منذر اسحاق إلى أن احتفال الجامعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يأتي ضمن فعاليات عشر سنوات من العطاء تقدمة تنظمه الجامعة في مختلف المجالات.

وأضاف : ها نحن نجدد عطائنا اليوم بفعالية جديدة تأتي تكريما واحتفاء بالمرأة كون الإسلام اعطاها ما لم تعطها الأديان الأخرى على اعتبارها الأم والأخت والزوجة والمناضلة وعضو هيئة التدريس فالمرأة نصف المجتمع . مشيرا إلى أن الجميع يشارك اليوم احتفاء باليوم العالمي للمرأة ومشاركتها هذه المناسبة والتي نحتفي بها في ديننا كل يوم وليس يوم واحد في السنة فالمرأة إن صح التعبير هي المجتمع .

ونوه المسفر إلى أن بازار اليتيم هو تكريم لأولئك اليتامى ممن فقدوا أمهاتهم اللائي كن يسهرن على تربيتهم وإدراكا منا بحجم المعاناة التي يعاني منها اليتيم .

وكانت الطفلة الصاعدة بقوة في سماء الفن اليمني ماريا قحطان التي تأهلت للمرحلة النهائية من برنامج " ذا_فويس_كيدز " قد شاركت بفقرات غنائية أعجبت الحاضرين، كما قدم الطفل المبدع أمجد نبيل عدد من الأغاني وكذا فقرات راقصة نالت استحسان الحاضرين،








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