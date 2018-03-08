المؤتمرنت -

هجومان وقصف نوعي في جبهة ما وراء الحدود

هاجمت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعون من أبناء القبائل، مواقع للجيش السعودي ومرتزقته في قطاعي جيزان ونجران.



وأكد مصدر عسكري ان عملية نوعية للجيش واللجان والمتطوعين استهدفت مواقع للجيش السعودي ومرتزقته في الحثيرة، بقطاع جيزان، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، بالإضافة إلى إعطاب عدد من الآليات العسكرية في تلك المواقع.



في الأثناء، قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في مواقع الفريضة وقرية اللحج ومعسكر المراني، ملحقة بهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. فيما لقي 3 من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم قنصاً في منفذ علب بذات القطاع.



وأضاف المصدر، أن هجوماً آخر شنه الجيش اليمني واللجان بإسناد من أبناء القبائل على تجمعات عسكرية سعودية ومرتزقة في موقع الطلعة، بقطاع نجران، ألحق بهم خسائر في الأرواح والعتاد.



مشيراً، أن قصفاً مدفعياً مسدداً استهدف مخزن أسلحة للجيش السعودي خلف موقع المخروق.

