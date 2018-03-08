المؤتمرنت -

20 غارة لطيران العدوان على حجة

شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن أكثر من 20 غارة على مديريتي حرض وميدي.