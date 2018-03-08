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20 غارة لطيران العدوان على حجة
الخميس, 08-مارس-2018
المؤتمرنت
-
20 غارة لطيران العدوان على حجة
شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن أكثر من 20 غارة على مديريتي حرض وميدي.
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