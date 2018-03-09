المؤتمرنت -

6 شهداء بغارات لطيران العدوان على الحديدة

استشهد 6 مواطنين اليوم بغارات شنها طيران العدوان السعودي على زبيد بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن غارتين على أحد المزارع في وادي زبيد ما أدى إلى استشهاد مواطن وفقدان آخرين.



وحسب وكالة سبأ فقد أشار المصدر إلى أن خمسة مواطنين استشهدوا بغارة لطيران العدوان بالقرب من سوق دهمش بمديرية زبيد. واستهدف بغارتين هناجر للدواجن بمديرية الجراحي.



وكان طيران العدوان استهدف في وقت سابق مزرعتي دواجن بمديريتي الجراحي وزبيد ما أدى إلى استشهاد وإصابة 6 مواطنين.