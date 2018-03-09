المؤتمرنت -

مكتب التربيه بالحديدة يحذر من الاعتداء على اراضي منتسبيه

قام نائب مدير مكتب التربية و التعليم بمحافظة الحديدة علي عبدالله الطبيشي ومعه عبدالغني الهمداني نائب مدير عام مكتب الاراضي بزيارة تفقدية الی موقع الاراضي المخصصه لجمعية السكنية لمنتسبي النقابة العامة للمهن التعليمية و التربوية بشارع الثلاثين مديرية الحالي .



وتهدف الزيارة الى التحقق الميداني من اذا كان قام مكتب الاراضي بالمحافظة باصدار عقود جديدة لاشخاص في موقع الجمعية السكنية التابعة للتربوين دون وجه حق.



واكد الطبيشي خلال زيارته على رفضه وكافة الكوادر التربوية من المساس بأراضي الجمعية او التعرض لها واصدار عقود فيها مخالفه للقانون.



داعيا قيادة المحافظة ممثلة باللواء حسن احمد الهيج محافظ المحافظة و الاخ ابراهيم الهادي مدير فرع الهيئة بسرعة القيام بالاجراءات الكفيلة لحماية أراضي التربويين ومنع الإعتداء عليها .

